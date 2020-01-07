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Жизнь

Томенко, поздравляя с Рождеством жителей Алтая, напомнил о «непреходящих духовных ценностях»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram поздравил всех с Рождеством Христовым и пожелал наполнения добротой.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Томенко отметил, что принял участие в Рождественской службе в Покровском соборе.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Более тысячи лет отмечают этот праздник в России. Для меня это не только причастность к истории и традициям», — написал губернатор.

Он пожелал, чтобы Рождество наполнило каждого чувством доброты и милосердия, а также желанием стать нравственно лучше.

«Праздник напоминает о непреходящих духовных ценностях — бескорыстии, умении делиться душевным теплом, прощать и забывать обиды», — подчеркнул Томенко.

Губернатор также отметил, что праздник способен укрепить «наши силы и веру в лучшее».

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