Исповедь Томенко: о личной жизни губернатора Алтайского края сняли документальный фильм

О Викторе Томенко сняли документальный фильм «Быть губернатором», сообщает «Вести Алтай». Это очень личная история, повествование ведется от первого лица.

Как пишет телеканал, это «своего рода исповедь человека, который сделал непростой для себя выбор: возглавил регион, где, как объяснил Владимир Путин, «пахать надо».

В фильме губернатор поделился своими первыми впечатлениями о регионе. 1 июня 2018 года он прилетел в Алтайский, чтобы познакомиться с руководством.

Через пару дней он планировал вернуться в Красноярск, но удалось это сделать только спустя 10 месяцев — так затянула работа.

«Есть очень разные представления, что должен делать губернатор. Может быть, это просто руководитель, которому есть дело до всего: валяется бумажка — это губернатор, перевёрнутая урна — это губернатор, кто-то не покосил у себя траву и она загорелась — и это тоже губернатор… Если уж люди тебе доверили решение сложнейших вопросов и ответственность за судьбу целой территории, постарайся на этом пути ни в коем случае не ухудшить ситуацию, а найти возможность сделать лучше, чем было до», — сказал он журналистам.

В документальном фильме о Томенко говорится не только как об управленце, но и как о человеке, который любит спорт, искусство и свою семью.

О губернаторе Алтайского края впервые на камеру откровенно рассказала его супруга Татьяна: «Он очень лёгкий, свободный, внутренне свободный, с ним очень просто быть собой, умный».

Показ документального фильма «Быть губернатором» пройдет 28 декабря в 12:00 на канале «Россия-24». Будут ли повторять фильм в эфирах, пока не сообщается.