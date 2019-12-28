Исповедь Томенко: о личной жизни губернатора Алтайского края сняли документальный фильм

Как пишет телеканал, это «своего рода исповедь человека, который сделал непростой для себя выбор: возглавил регион, где, как объяснил Владимир Путин, «пахать надо».
В фильме губернатор поделился своими первыми впечатлениями о регионе. 1 июня 2018 года он прилетел в Алтайский, чтобы познакомиться с руководством.
Через пару дней он планировал вернуться в Красноярск, но удалось это сделать только спустя 10 месяцев — так затянула работа.
«Есть очень разные представления, что должен делать губернатор. Может быть, это просто руководитель, которому есть дело до всего: валяется бумажка — это губернатор, перевёрнутая урна — это губернатор, кто-то не покосил у себя траву и она загорелась — и это тоже губернатор… Если уж люди тебе доверили решение сложнейших вопросов и ответственность за судьбу целой территории, постарайся на этом пути ни в коем случае не ухудшить ситуацию, а найти возможность сделать лучше, чем было до», — сказал он журналистам.
В документальном фильме о Томенко говорится не только как об управленце, но и как о человеке, который любит спорт, искусство и свою семью.
О губернаторе Алтайского края впервые на камеру откровенно рассказала его супруга Татьяна: «Он очень лёгкий, свободный, внутренне свободный, с ним очень просто быть собой, умный».
Показ документального фильма «Быть губернатором» пройдет 28 декабря в 12:00 на канале «Россия-24». Будут ли повторять фильм в эфирах, пока не сообщается.