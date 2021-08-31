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Жизнь

Томенко распорядился выбрать главного врача Диагностического центра

В Алтайском крае 1 сентября начнется конкурс на замещение должности главного врача Диагностического центра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Диагностический центр Алтайского края.
Диагностический центр Алтайского края.
https://www.instagram.com/dcak22/

Провести конкурсные процедуры с 1 по 14 сентября распорядился губернатор Виктор Томенко.

«Кандидатов будет оценивать конкурсная комиссия, в которую вошли представители общественных организаций региона», — сообщили в региональном кабмине.

Претендентам нужно не просто подать заявку на участие, но и предложить свою концепцию развития учреждения на три года

Прежний руководитель ДЦ Оксана Лексенкова ушла в отставку, но всячески пыталась это засекретить.

Временно центром руководит заведующий отделением лучевой диагностики, главный внештатный рентгенолог министерства здравоохранения Алтайского края Владимир Колмогоров.

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