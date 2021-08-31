Томенко распорядился выбрать главного врача Диагностического центра

Провести конкурсные процедуры с 1 по 14 сентября распорядился губернатор Виктор Томенко.
«Кандидатов будет оценивать конкурсная комиссия, в которую вошли представители общественных организаций региона», — сообщили в региональном кабмине.
Претендентам нужно не просто подать заявку на участие, но и предложить свою концепцию развития учреждения на три года
Прежний руководитель ДЦ Оксана Лексенкова ушла в отставку, но всячески пыталась это засекретить.
Временно центром руководит заведующий отделением лучевой диагностики, главный внештатный рентгенолог министерства здравоохранения Алтайского края Владимир Колмогоров.