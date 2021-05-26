Главврач Диагностического центра Алтайского края попыталась засекретить свое увольнение

Об увольнении Лексенковой стало известно 25 мая. Источники «Банкфакса» сообщали об отставке еще раньше — журналисты издания пытались подтвердить или опровергнуть эти сведения в органах власти и в самом центре.
В региональном минздраве заявили, что Лексенкова подала заявление по собственному желанию 17 или 18 мая.
В ответе, который прислали в редакцию 20 мая за подписью главврача ДЦАК, на запрос журналистов фактически был отказ в предоставлении информации.
Оксана Лексенкова считает, что по закону имеет «иные» основания для отказа: работодатель, по ее мнению, не в праве разглашать персональные данные работника (то есть ее самой) без его письменного согласия.
Отмечается, что в тексте главврача спрашивали, подавала ли она заявление об увольнении, кто будет исполнять обязанности в случае, если это так, и в какие сроки планируется решить вопрос о назначении нового руководителя.
Никаких персональных данных «Банкфакс» не запрашивал.
Инсайдеры не исключают, что закрытость инфополитики может быть связана с предположительным интересом правоохранителей.
«По существующим предположениям, под прицел силовиков могли попасть закупки для нужд учреждения. Это в том числе могло бы объяснить отказы в предоставлении информации, а также попытку провести увольнение максимально „тихо“», — пишет издание.
Скандалы
Вспомним, что 2020 год был богат на скандалы в стенках Диагностического центра.
В начале марта в ДЦАК отказались покупать Toyota Camry после расследования ОНФ.
Общественники сочли, что Toyota Camry вряд ли будут использовать для оказания медицинской помощи и «организация закупочной процедуры похожа на попытку избежать ограничений по стоимости автомобиля».
В июне сотрудники Центра массово вышли на площадку перед учреждением, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза по сравнению с докоронавирусными временами.
В первую очередь вышли медики отделения ультразвуковой диагностики, которое возглавлял Андрей Рожанский. Позже он уволился и теперь трудится рядовым специалистом.
Доктор утверждает, что его никто к этому не принуждал.
Кто такая Оксана Лексенкова
Оксана Лексенкова занимала должность руководителя Диагностического центра с марта 2019 года. В Барнаул она приехала из Красноярска. Оттуда же родом и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
В 1996 году она окончила Красноярскую государственную медицинскую академию, а затем — клиническую ординатуру на базе НИИ медицинских проблем Севера по направлению «педиатрия», потом получила диплом «экономиста-менеджера» Новосибирского государственного медицинского университета.
Работала врачом УЗИ в НИИ медицинских проблем Севера, в Краевой клинической больнице в Красноярске.
С 2006 года была заведующей отделением лучевой и функциональной диагностики медицинского центра «РУСАЛ», с 2010 года — заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярском крае, а также занимала пост главного внештатного специалиста по ультразвуковой диагностике министерства здравоохранения Красноярского края.