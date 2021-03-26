Томенко рассказал, чем занимается Росгвардия в Алтайском крае

В пятницу, 26 марта, в Алтайском крае проходят торжественные мероприятия, посвященные пятилетию образования войск нацгвардии РФ и 210-й годовщине образования войск правопорядка.
Томенко отметил, что именно сотрудники Росгвардии своей службой, а порой и жизнью, обеспечивают спокойствие граждан и порядок в стране.
«Сегодня государство и общество, вся страна доверили вам выполнение очень ответственных задач. Действительно такие важные подразделения сегодня работают внутри мощной и эффективной структуры. Во взаимодействии с органами правопорядка вы противостоите различным проявлениям терроризма и экстремизма, непосредственно сталкиваетесь лицом к лицу с преступниками. Вы выполняете важнейшие задачи по охране объектов экономики, социальной сферы, особо важных государственных объектов, требующих повышенной защиты и внимания», — обратился губернатор к гвардейцам.
Также Томенко поблагодарил за поддержание порядка и спокойствия: «Это очень серьезная часть вашей службы и ваш вклад в развитие нашего общества».
Ранее сообщали, что теперь Росгвардия будет охранять общественный транспорт Барнаула.
Росгвардию создали 5 апреля 2016 года по указу президента России. В состав войск Росгвардии включили мобильные отряды особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования, а также органы и подразделения, обеспечивающие безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, а также осуществляющие вневедомственную охрану и контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности.