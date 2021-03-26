Томенко рассказал, чем занимается Росгвардия в Алтайском крае

В пятницу, 26 марта, в Алтайском крае проходят торжественные мероприятия, посвященные пятилетию образования войск нацгвардии РФ и 210-й годовщине образования войск правопорядка.

Томенко отметил, что именно сотрудники Росгвардии своей службой, а порой и жизнью, обеспечивают спокойствие граждан и порядок в стране.

«Сегодня государство и общество, вся страна доверили вам выполнение очень ответственных задач. Действительно такие важные подразделения сегодня работают внутри мощной и эффективной структуры. Во взаимодействии с органами правопорядка вы противостоите различным проявлениям терроризма и экстремизма, непосредственно сталкиваетесь лицом к лицу с преступниками. Вы выполняете важнейшие задачи по охране объектов экономики, социальной сферы, особо важных государственных объектов, требующих повышенной защиты и внимания», — обратился губернатор к гвардейцам.

Также Томенко поблагодарил за поддержание порядка и спокойствия: «Это очень серьезная часть вашей службы и ваш вклад в развитие нашего общества».

Ранее сообщали, что теперь Росгвардия будет охранять общественный транспорт Барнаула.