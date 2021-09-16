Томенко в рубцовской больнице «показали весь путь пациента» от приемного отделения

Томенко посетил рубцовскую горбольницу № 2, где ему показали, как оказывают помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

«Показали весь путь пациента от приемного отделения, далее — отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, при необходимости — операционная и реанимация, и затем — специализированное отделение», — отметили в минздраве.

К примеру, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, которое запустили в феврале 2020 года. Ранее рубцовчанам приходилось ездить в Барнаул.

Также показали отделение анестезиологии и реанимации, где специализируются на сосудистых патологиях. Оно рассчитано на 18 коек и работает в нем девять врачей.

Заведующий реанимацией заверил Томенко, что на сегодня для работы отделения есть все необходимое оборудование.

Попов пояснил губернатору, что все пациенты с проблемами мозгового кровообращения должны пройти через отделение анестезиологии и реанимации, где их состояние стабилизуют, а после переведут в неврологию.

«Достаточно ли мощности данного подразделения для оказания такой специализированной медицинской помощи жителям всего Рубцовского округа», — поинтересовался Томенко.

Губернатора заверили, что достаточно, поскольку минздрав уже два года интенсивно увеличивает количество реанимационных мест в межрайонных центрах.

В кардиологическом отделении Томенко сообщили, что с появлением в больнице эндоваскулярного лечения смертность от инфаркта снизилась в три раза.

Виктор Томенко посетил горбольницу № 2 в Рубцовске. zdravalt.ru.

Кроме того, губернатору сообщили, что пациенты после выписки получают полугодовой «лекарственный паек», что в какой-то мере гарантирует исключение повторных острых состояний.

«Пациент при выписке получает рецепты на лекарственные препараты, входящие в так называемый кардиопакет, которые ему выдают тут же — в аптеке на территории больницы. Кроме того, учитывая отдаленность проживания пациента от города, ему могут выписать рецепты и выдать препараты на полгода вперед», — рассказали в минздраве.

Кстати, ранее Попов заявил, что регион в 2021 году получит небывалое количество медтехники — это позволит пациентам не выезжать за пределы районов для обследования.