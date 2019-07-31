Томская художница нарисовала комикс о пожарах в Сибири

«Мы не сможем выйти с ведрами и лопатами, как пишут многие, и потушить такой очаг. Но можем надавить информационно. Собственно, я решила отобразить эту ситуацию комиксом», — сказала художница «МК в Красноярске».
Гуля Юлдашева родом из Томска, сейчас живет в Москве. Художница работала со многими российскими знаменитостями, такими как Тимати, Ольга Бузова и Ёлка.
Напомним, режим ЧС в связи с лесными пожарами объявили в 4 регионах России — в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Руководитель Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба.