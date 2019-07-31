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Жизнь

Томская художница нарисовала комикс о пожарах в Сибири

Гуля Юлдашева, художница из Томска, опубликовала в Instagram комикс о пожарах в Сибири. «Наш дом горит!» — говорится в подписи к публикации.

Горы. Облака.
Горы. Облака.
СС0

«Мы не сможем выйти с ведрами и лопатами, как пишут многие, и потушить такой очаг. Но можем надавить информационно. Собственно, я решила отобразить эту ситуацию комиксом», — сказала художница «МК в Красноярске».

Гуля Юлдашева родом из Томска, сейчас живет в Москве. Художница работала со многими российскими знаменитостями, такими как Тимати, Ольга Бузова и Ёлка.

Напомним, режим ЧС в связи с лесными пожарами объявили в 4 регионах России — в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Руководитель Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба.

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