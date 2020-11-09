Томские узбеки решили две недели кормить пловом врачей ковидных госпиталей

Плов для медиков начали готовить 2 ноября — за первые четыре дня развезли 1600 контейнеров с едой. Также угощают овощными салатами и пшеничными лепешками.
«Ради уважения угощать людей, которые, не покладая рук, отдают свои жизни, силы и здоровье для человечества. Зарплата — это одно, это плата за труд. А когда вот так благодарят, это другое совсем. Врачам приятно, они радуются, нам тоже приятно, что добро сделали. Важно друг другу помогать, тем более в такое тяжелое время», — отметил глава узбекской диаспоры в Томске Саматулла Рузиев.
Акцию приурочили к важному для мусульман празднику Мавлид — дню рождения Мухаммеда. Одна из традиций — бескорыстная помощь нуждающимся.
Около 40 человек готовят и развозят еду в 11 медучреждений. Примечательно, что вслед за томскими узбеками угощать медиков начали диаспоры в Омске и Кемерове.
Ранее в Бурятии запретили подкармливать врачей, борющихся с коронавирусом — люди приносили фрукты и кондитерские изделия, чтобы разнообразить питание медиков.