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Жизнь

Томские узбеки решили две недели кормить пловом врачей ковидных госпиталей

В Томске представители узбекской диаспоры решили в течение двух недель бесплатно кормить пловом сотрудников ковидных больниц, сообщает «ТВ2».

Приготовление настоящего плова.
Приготовление настоящего плова.

Плов для медиков начали готовить 2 ноября — за первые четыре дня развезли 1600 контейнеров с едой. Также угощают овощными салатами и пшеничными лепешками.

«Ради уважения угощать людей, которые, не покладая рук, отдают свои жизни, силы и здоровье для человечества. Зарплата — это одно, это плата за труд. А когда вот так благодарят, это другое совсем. Врачам приятно, они радуются, нам тоже приятно, что добро сделали. Важно друг другу помогать, тем более в такое тяжелое время», — отметил глава узбекской диаспоры в Томске Саматулла Рузиев.

Акцию приурочили к важному для мусульман празднику Мавлид — дню рождения Мухаммеда. Одна из традиций — бескорыстная помощь нуждающимся.

Около 40 человек готовят и развозят еду в 11 медучреждений. Примечательно, что вслед за томскими узбеками угощать медиков начали диаспоры в Омске и Кемерове.

Ранее в Бурятии запретили подкармливать врачей, борющихся с коронавирусом — люди приносили фрукты и кондитерские изделия, чтобы разнообразить питание медиков.

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