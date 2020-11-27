«Пентагон» и «Китайская стена»: тест на знание необычных барнаульских топонимов

В Барнауле можно запросто полюбоваться «Пентагоном», зайти в «свечку» и прогуляться по Черемушкам, где черемухой даже и не пахнет. Если вас это не удивляет, значит, вы неплохо знакомы с краевой столицей. А вот знаете ли, как появились эти странные городские топонимы, поможет проверить наш тест.