Торговые сети будут работать на предстоящей неделе в обычном режиме

Ассоциация компаний розничной торговли России (АКОРТ) уже объявила о том, что на неделе с 30 марта по 5 апреля все крупнейшие продовольственные магазины будут открыты. Об этом сообщает retail.ru со ссылкой на пресс-секретаря ассоиации Илью Власенко.