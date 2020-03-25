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25 марта
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Жизнь

Торговые сети будут работать на предстоящей неделе в обычном режиме

Ассоциация компаний розничной торговли России (АКОРТ) уже объявила о том, что на неделе с 30 марта по 5 апреля все крупнейшие продовольственные магазины будут открыты. Об этом сообщает retail.ru со ссылкой на пресс-секретаря ассоиации Илью Власенко.

Продуктовый магазин "Пятерочка".
Продуктовый магазин "Пятерочка".
Анна Зайкова

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к нации призвал сделать предстоящую рабочую неделю выходной в целях нераспространения коронавируса. При этом заработная плата для сотрудников должна быть сохранена.

Но торговые сети не захотели терять свою выручку и объявили, что будут всю неделю работать в обычном режиме. Это уже подтвердили «Лента», «Магнит», а также Х5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»). Скорее всего, их примеру последуют и алтайские сети «Мария-Ра» и «Аникс», а также сибирская торговая сеть «Ярче».

Пресс-секретарь АКОРТ отметил, что все необходимые меры предосторожности в торговых сетях давно приняты, и они просто обязаны обеспечивать население продуктами питания и товарами первой необходимости.

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