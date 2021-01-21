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Жизнь

Задолжавший более 13 млн рублей алтайский научный центр хочет купить дорогой внедорожник

Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий (ФАНЦА) объявил аукцион по закупке автомобиля Toyota Land Cruiser Prado или его эквивалента за 4,6 млн рублей не ранее 2020 года выпуска и цвета пепельно-серый металлик, узнал «Банкфакс».

Toyota Land Cruiser Prado.
Toyota Land Cruiser Prado.
Архив Тойота Центр Барнаул.

В документах указано, что сидения в авто должны быть с подогревом, также в машине обязателен «умный» запуск, датчики парковки и камеры заднего вида, полноценная мультимедиа система и так далее.

Все это соответствует комплектации «Элеганс плюс».

Начальная цена покупки 4,64 млн рублей. На сайте Toyota указано, что Land Cruiser этой комплектации стоит от 4,12 млн рублей.

При этом министерство науки и высшего образования России требует с ФАНЦА более 13 млн рублей долга, который образовался из-за невыплаты части прибыли. Иск подали в сентябре 2020 года.

Для чего ученым понадобилась такая машина, неизвестно.

Ранее Диагностический центр отказался покупать Toyota Camry после расследования ОНФ.

В конце 2020 года эксперты высоко оценили прозрачность госзакупок Алтайского края.

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