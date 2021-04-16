Традиционно безалкогольный День Победы ждет барнаульцев

Торговым точкам рекомендовали не продавать алкогольную продукцию 9 мая с 9:00 до 21:00.
Это нужно «в целях обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей».
Пока регионы ожидают, когда в условиях нынешней эпидемиологической обстановки станет ясен формат мероприятий 76-ой годовщины Победы. Это обсуждалось на заседании оргкомитета.
«На сегодняшний день мы живем в условиях ограничений, которые не позволяют проводить привычные массовые мероприятия. Ждем, какими будут новые рекомендации Роспотребнадзора», — сказал вице-мэр по социальной политике Александр Артемов.
Пока барнаульские власти планируют использовать опыт прошлого года в проведении онлайн-мероприятий, уже начали приводить в порядок памятники и мемориальные объекты.
Как проходил День Победы в разгар пандемии в 2020 году — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.