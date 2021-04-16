16 апреля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Традиционно безалкогольный День Победы ждет барнаульцев

В День Победы в Барнауле не будут продавать алкоголь, в том числе пиво. Соответствующее постановление, которое носит рекомендательный характер, подписал глава города Вячеслав Франк.

День Победы. Барнаул. 2020 год.
День Победы. Барнаул. 2020 год.
Анна Зайкова.

Торговым точкам рекомендовали не продавать алкогольную продукцию 9 мая с 9:00 до 21:00.

Это нужно «в целях обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей».

Пока регионы ожидают, когда в условиях нынешней эпидемиологической обстановки станет ясен формат мероприятий 76-ой годовщины Победы. Это обсуждалось на заседании оргкомитета.

«На сегодняшний день мы живем в условиях ограничений, которые не позволяют проводить привычные массовые мероприятия. Ждем, какими будут новые рекомендации Роспотребнадзора», — сказал вице-мэр по социальной политике Александр Артемов.

Пока барнаульские власти планируют использовать опыт прошлого года в проведении онлайн-мероприятий, уже начали приводить в порядок памятники и мемориальные объекты.

Как проходил День Победы в разгар пандемии в 2020 году — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость