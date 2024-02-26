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Жизнь

Трагедия на трассе, дефицит риэлторов и закон о бездомных животных. Что произошло в Алтайском крае 26 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Депутаты из Бийска выступили с инициативой разрешить умерщвление бездомных собак. Начальник управления ветеринарии Алтайского края в свою очередь заявил, что закон «снимет социальное напряжение».

◆ В массовой аварии на трассе К-09 у села Староалейское погибли четыре человека.

◆ Эксперты HeadHunter составили рейтинг самых дефицитных специальностей в Алтайском крае. На первых местах — врачи и риэлторы.

◆ На запасном аэродроме в Барнауле приземлились три самолета, которые летели в Новосибирск из Сургута, Иркутска и Москвы. В районе Толмачево был сильный туман.

◆ Мэрия Барнаула потребовала, чтобы Росимущество решило проблему со снегом на крыше бывшего Горного училища.

◆ Барнаульца Константина Падуна, который убил свою супругу и спрятал тело на крыше дома, приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

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