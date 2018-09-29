Годовщина трагедии: 29 сентября 1941 в Бабьем Яру фашисты начали массовые растрелы

В 1941 году 27 сентября в Бабьем Яру расстреляли 752 пациента психиатрической больницы.
В этот же день нацисты развесили на улицах приказ о том, чтобы 29 сентября все киевские евреи явились к Бабьему Яру, взяв с собой вещи и ценности. За неявку грозили расстрелом. Людей обещали эвакуировать из города в целях безопасности.
Пришли больше 30 тысяч киевских евреев. В тот момент еще никто не знал, что немцы начали поголовное истребление еврейского населения, сообщает «АиФ».
В Бабьем Яру с людьми расправлялась зондеркоманда «4а» под командованием штандартенфюрера Пауля Блобеля. Она входила в состав айнзатцгруппы «С» бригаденфюрера СС Отто Раша. Кроме того, в убийствах участвовали полицейский полк «Юг» и украинская вспомогательная полиция.
Из показаний немецкого военного шофера Хефера:
…Я видел, что прибывавших евреев — мужчин, женщин и детей — встречали также коллаборационисты (из бывших советских военнопленных и добровольцев) и направляли к тому месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье.
Раздетых людей отправляли в длинный, глубокий овраг. Трупы, по словам очевидцев, лежали аккуратными рядами. На них укладывали живых людей лицом вниз. Немецкие полицейские стреляли лежащим в затылок.
Евреи, спускавшиеся в овраг, были настолько испуганы этой страшной картиной, что становились совершенно безвольными… Это был конвейер, не различавший мужчин, женщин и детей. Детей оставляли с матерями и расстреливали вместе с ними…
После расстрелов 29−30 сентября палачи отчитались о том, что «акция проведена безупречно». По данным «Доклада об оперативной обстановке в СССР № 101» от 2 октября 1941 года, нацисты ликвидировали 33 771 еврея. Среди убитых не посчитали детей до 3 лет.
Сколько всего убили людей в Бабьем Яру, неизвестно. По разным оценкам, число жертв колеблется от 70 и до 200 тысяч человек.