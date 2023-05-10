Тракт, ведущий к удаче. Экскурсовод из Горно-Алтайска стал миллионером на туристической тропе и рассказал о самых красивых местах Алтая, куда можно доехать на автомобиле

Многодетный отец Медеу Джатканбаев – водитель с 17-летним стажем, увлекается историей, организует автомобильные экскурсии. В апреле решил принять участие в федеральной акции сети АЗС «Газпромнефть», зарегистрировался в мобильном приложении, несколько раз заправился от 25 литров — и выиграл один миллион рублей. Выигрыш застал победителя на туристическом маршруте. Мы расспросили Медеу об удаче, которую принесло ему путешествие по Чуйскому тракту, и самых красивых местах Республики Алтай, куда стоит поехать на автомобиле.

Перевал Кату-Ярык

Ранее через невероятно красивую, но труднодоступную долину проходили только по конной тропе или по Телецкому озеру. А с 1989 года перевал стал подвластен и железному коню — тогда через него проложили дорогу.

Сейчас можно оставить машину на парковке у смотровой площадки и отправиться в небольшой поход, чтобы насладиться достопримечательностями.

Здесь очень много водопадов, самые знаменитые — Куркуре и Учар. Есть каменные грибы. А неподалеку — южный берег Телецкого озера, — рассказал Медеу.

Акташский ретранслятор

Гид порекомендовал еще одно место с умопомрачительным видом. Здесь, с высоты 3 тыс. метров над уровнем моря, Курайская степь и Северо-Чуйский хребет как на ладони. А в солнечный ясный день видна и могучая Белуха.

Сам подъем на автомобиле интересен и даже немного жутковат: дорога с крутыми серпантинами ведет туристов все выше, и выше, и выше. Безопаснее всего двигаться по ней с июня по сентябрь.

Гейзеровое озеро

На южном склоне Курайского хребта скрывается одна из жемчужин Республики Алтай. Озеро необыкновенного бирюзового цвета с круглыми светлыми разводами — это выброшенная на поверхность смесь голубой глины и песка.

Вода здесь настолько прозрачная, что двухметровая глубина кажется мелководьем. Ее температура никогда не превышает 10 градусов.

Любимая достопримечательность для фотосъемок.

Алтайский Марс

Красный, оранжевый, желтый, зеленый… Нет, мы не перечисляем цвета радуги — это оттенки гор алтайского Марса или урочища Кызыл-Чинот. Герои Рэя Брэдбери позавидовали бы.

Инопланетный пейзаж появился благодаря высокому содержанию металлов в породе: марганец дает розовый и сиреневый цвет, хром — желтый, оксид железа — красный. При желании, здесь можно обнаружить полтаблицы Менделеева.

А еще найти глиняные камни с отпечатками скелетов древних морских существ, которые жили здесь 90 млн лет назад.

Плато Укок

Пожалуй, сакральное место для алтайцев. Медеу рекомендует обязательно его посетить.

Здесь обнаружили более 1,5 тыс. археологических памятников от эпохи палеолита до XVIII века н.э., в том числе мумию молодой женщины, которую называют принцессой Укока. Увидеть ее можно, приехав в Горно-Алтайск. Но не в любой день, а по специальному расписанию.

С монгольской стороны плато красиво обрамляет горный узел Табын-Богдо-Ола. Его красоту и историческую значимость доказывает факт: Укок включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждый раз — как в первый

В туризме Медеу уже 5 лет. Перечисляя достопримечательности, добавляет, что ему никогда не наскучат путешествия по родному краю.

Туристы всегда впечатляются необыкновенным воздухом, природой, величием Алтая. Люди начинают вести себя по-другому, у всех восторг бьет через край. Это и мне передается. Каждая поездка будто впервые. Хоть и хорошо все знакомо, каждый раз воспринимаешь по-новому, — увлеченно рассказывает Медеу.

В международной туристической индустрии Чуйский тракт признан одной из самых красивых дорог мира. «Я с этим не согласен, — отмечает гид. — Она самая красивая».

Путешествие по древней дороге принесло Медеу настоящую удачу. Признается, что до сих пор еще этого не осознал, хоть и целенаправленно заправлялся на АЗС сети в рамках акции — надеялся выиграть хотя бы 1000 бонусов программы лояльности. Еженедельно вместе с миллионом рублей разыгрывается две тысячи таких бонусных призов.

Теперь гид планирует вложиться в открытие шиномонтажа, чтобы поддержать автомобильный туризм в регионе.

Испытать удачу и попытаться выиграть свой миллион автомобилисты страны могут до 17 мая, розыгрыши проходят еженедельно.