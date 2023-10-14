Транспортная прокуратура организовала проверку в аэропорту Барнаула

Проверка связана с задержкой самолетов более шести часов.
Транспортная прокуратура осуществляет надзор по защите прав потребителей авиационных услуг.
Ранее барнаульский аэропорт не смог принять рейсы из-за тумана.
Из-за задержки самолетов накануне утром ведомство организовало надзорные мероприятия, о чем стало известно из официального Telegram-канала.
Проверка связана с задержкой самолетов более шести часов.
Транспортная прокуратура осуществляет надзор по защите прав потребителей авиационных услуг.
Ранее барнаульский аэропорт не смог принять рейсы из-за тумана.
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