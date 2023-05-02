Транспортный коллапс произошел в Бийске из-за закрытия коммунального моста

Огромные пробки сковали Бийск на майских праздниках из-за закрытия коммунального моста. Люди не только не могут попасть домой, но и в больницы. Бийчане винят во всем туристов из других регионов.

Коммунальный мост закрыли на время ремонта 28 апреля. На сегодняшний день там действует реверсивное движение.

С приближением майских праздников с движением в городе возникли проблемы. Появились огромные пробки из-за большого количества автомобилей из других регионов, транзитом направляющихся в Республику Алтай на выходные.

Согласно информации «Банфакс», изначально предполагалось, что туристов с «Чуйского тракта» перенаправят на объездную дорогу. Для этого на трассе выставили информационные стенды. Однако все выходные бийчане видели на мосту гостей из других регионов .

«Почему едут машины с регионами 154, 42, 72, 04, 150, 24 по реверсивному движению моста? Администрация, ваше информирование не работает!» — пишут горожане мэру города, передает «Бийский рабочий». «Как контролируется, что транзитный транспорт не едет в объезд? Мы, бийчане, вынуждены из-за них ездить в объезд, потому что они создают пробки!»

Бийчане вынуждены стоять в пробках или ехать в объезд, жертвуя своим временем. Однако представители администрации заявили, что не могут запретить иногородним двигаться этим маршрутом.