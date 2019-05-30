Требуются специалисты. Как живет алтайская районная больница после скандала с уголовным делом

Новые врачи — на вес золота
В октябре 2018 года altapress.ru писал о проблемах в Кытмановской ЦРБ. Медики жаловались на острую нехватку кадров и сверхурочную работу за низкую зарплату, а пациенты — на несвоевременное оказание помощи. На тот момент в больнице не было даже педиатра.
Краевой минздрав проверял деятельность ЦРБ и нашел нарушения, в том числе по начислениям зарплат и обеспечению спецодеждой. Сейчас ситуация постепенно налаживается. Медикам выдали форму, нашли и приняли на работу педиатра Юлию Зуеву. Детское отделение пока не открыли — нужен руководитель.
Из соседнего Целинного района приехал руководить отделением хирургии Илья Медведев. Специалисту выделили ведомственное жилье, помогли с устройством детей в детский сад: доктор — многодетный отец. Чуть больше года назад в больницу приехала работать молодой врач-психиатр Юлия Брейдер.
Катастрофы нет
Исполняющая обязанности главного врача ЦРБ Маргарита Трейер рассказала местной газете «Сельский вестник», что проблема с медицинскими кадрами остается. Там, где должны трудиться два-три доктора, работает один специалист. Положение больницы непростое, но и не критичное, считает руководитель учреждения.
Нагрузка на врачей колоссальная. Но в подобной ситуации находятся сегодня не только районные, но и городские медицинские учреждения, — говорит Маргарита Трейер.
Так, кытмановский терапевт Елена Буденная в день может принимать до 50 пациентов. При необходимости задерживается на работе. Стоматолог Олеся Саяпина и анестезиолог-реаниматолог Михаил Зубарев работают в одиночку — других врачей по их специальности в больнице нет.
Также в Кытманово требуются врач функциональной диагностики, врач-офтальмолог, участковые терапевты, фельдшеры в отделение скорой медицинской помощи, водители на машины «скорой». Укомплектованность кадрами в Кытмановской ЦРБ составляет 69%.
Три часа езды
Медицинские работники требуются и в другие села района — Червово, Каменку, Заречное. Население этих деревень живет без ФАПов. Для них организуют выезды врачей из ЦРБ.
Райцентр Кытманово находится в 3 часах езды от Барнаула, в 50 км от Заринска. Врачам здесь предлагают участие в программе «Земский доктор», комнату в общежитии, ежемесячную выплату в 850 рублей на коммунальные расходы.
Недавно сельские власти при помощи депутатов АКЗС Вадима Смагина и Александра Траутвейна отремонтировали бывшее здание санэпидемстанции и передали больнице под общежитие для медицинских работников. Часть жилых помещений уже заняли молодые врачи, еще часть требует косметического ремонта.
Справка
«Земский доктор» — это программа государственной поддержки для работников здравоохранения, переехавшим в сельскую местность. Врачам предоставляется подъемная выплата в 1 млн. рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей, которую можно потратить на улучшение жилищных условий. При этом медработник обязан отработать в сельской местности не менее 5 лет.