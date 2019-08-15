Трехлетнего мальчика нашли живым после двух дней скитаний по сибирской тайге

15 августа спасатели нашли трехлетнего ребенка, пропавшего в омской тайге два дня назад. Сообщается, что мальчик жив, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ребенка обнаружили в одном километре от места пропажи. У мальчика обезвоживание. В соцсетях жители Омской области пишут со ссылкой на участников поиска, что «мальчик сидел на кочке в болоте, пил болотную воду и плакал». По предварительным данным, никаких травм он не получил, однако его сильно искусали комары и мошки.

Напомним, ребенок пропал 13 августа в Большереченском районе Омской области. Родители оставили его одного в машине, а сами пошли собирать ягоды.

Поиски проводили днем и ночью. В них участвовали сотни человек: полицейские, волонтеры, местные жителей и вертолет Росгвардии. Лес разбивали на условные квадраты, которые прочесывали цепочками, чтобы не пропустить ни одного метра.