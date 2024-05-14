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Жизнь

Тренер, который всегда играет. Алтайский чемпион-ветеран — о суровом воспитании, лучшем отдыхе и победах в 68 лет

Когда спрашиваешь Александра Школьникова, сколько всего он пробежал марафонов за свою жизнь, спортсмен неловко улыбается: «Честно, сосчитать их невозможно». Даже в 68 лет он продолжает участвовать во всероссийских и международных соревнованиях среди ветеранов. Сегодня он многократный чемпион России по легкой атлетике. Специально для altapress.ru Александр рассказал, зачем продолжает бегать, как поддерживает форму и причем тут лечебный массаж.

Александр Школьников
Александр Школьников
Предоставлено altapress.ru

Отцовское воспитание

В год у Александра — больше пяти всероссийских соревнований и в два раза больше краевых и городских. Самая насыщенная пора начинается в мае, когда снег окончательно освобождает беговые трассы. В этом году весенний сезон спортсмен открыл 9 мая и преодолел 10 км в легкоатлетическом пробеге «Кольцо победы 2024». «В нем я участвую каждый год в память о своем отце, который воевал в годы Великой Отечественной войны», - отмечает спортсмен.

«Мой отец — кавалер трех орденов Славы, настоящий фронтовик. И воспитание у меня было суровое. За серьезный проступок отец мне мог сказать: «Да за такое тебя бы уже расстреляли!» Но вместе с тем он привил мне дисциплину и любовь к труду. За это я ему очень благодарен», - вспоминает Александр.

Строгое воспитание научило мальчика уверенно идти к своей цели и претерпевать любые трудности. А в сочетании с любовью к спорту Александр смог добиться больших высот. Сегодня он — КМС по пяти видам спорта: летнему многоборью, зимнему многоборью, спортивному ориентированию, лыжам и военно-прикладному многоборью. А также многократный чемпион Алтайского края, призер Советского Союза и России.

Александр Школьников
Александр Школьников
Предоставлено altapress.ru

Учитель, спортсмен и чемпион России

Спортом Александр занимается почти всю свою жизнь. Мальчиком бегал с друзьями во дворе, а в школе выступал в соревнованиях по спортивной гимнастике и легкой атлетике. После выпуска наступила вынужденная передышка — наш герой пошел служить в армию.

«Отслужив, я недолго думал о том, куда идти учиться дальше. Я уже привык к постоянным физическим нагрузкам и пошел в физкультурный техникум. А после его окончания поступил в Алтайский государственный педагогический университет на факультет физического воспитания (сейчас он называется «Институт физической культуры и спорта» - прим. Ред.).

Получив заветный диплом преподавателя физической культуры, молодой учитель пришел работать в школу №48. Пробыл он там совсем немного - уже через два года его перевели в школу №76 в поселке Южный. Ей он отдал больше 10 лет.

Александр Школьников
Александр Школьников
Предоставлено altapress.ru

«Я был, что называется, играющим тренером. Не только учил детей, но и регулярно участвовал в соревнованиях. Выступал за сборную края, сборную СССР и России в легкой атлетике, лыжах и многоборье», - вспоминает Александр.

Самые лучшие результаты спортсмен показал на всероссийских соревнованиях по зимнему многоборью ГТО в Смоленске. В него входили лыжные гонки, силовая гимнастика и стрельба. Тогда Александр стал чемпионом России. «Это мое самое значимое достижение в то время», - улыбается собеседник.

Новый поворот

К 40 годам Александр неожиданно для себя сменил привычный маршрут жизни. Его семье выдали квартиру на улице Попова. Это было далеко от его прежнего места работы, и мужчине пришлось уволиться.

Александр оказался, как он сам говорит, «в свободном полете», перед ними были открыты самые разные профессиональные пути. Мужчина пробовал себя в коммерции, но очень скоро понял, что это совсем не его. «Мозг не приспособлен к такой деятельности», — смеется он. И наш герой решил пойти по уже проверенному пути — снова отправился учиться. Но на этот раз в новой для себя области - медицине.

Александр Школьников
Александр Школьников
Предоставлено altapress.ru

«Спорт и медицина намного ближе друг к другу, чем может показаться. Спортсмену важно оставаться здоровым, а иначе он просто не сможет выступать на соревнованиях», - рассказывает собеседник.

Александр поступил на направление «лечебный массаж» в Алтайском государственном медицинском университете. С ним спортсмен уже был приблизительно знаком, ведь еще работая в школе, он проходил курсы лечебного массажа.

После окончания обучения Александра пригласили поработать на кафедре «Лечебной физкультуры и восстановительной медицины». Попутно мужчина начал практиковать лечебный массаж, сначала в поликлинике, а затем на личных сеансах.

Александр Школьников
Александр Школьников
Предоставлено altapress.ru

Спортсмен навсегда

Но все же от спортивного прошлого отказаться совсем для Александра было невозможно. Летом он выступал на городских марафонах, зимой — на лыжах, а в межсезонье бегал в свое удовольствие. И на очередной пробежке встретился со старым приятелем. Он был членом клуба любителей бега «Восток спорт» и пригласил товарища в команду. Уже скоро они отправились на чемпионат России в Пензу.

«Приехал я на соревнования не за победой, а из личного интереса, - вспоминает спортсмен. - Мне было любопытно посмотреть технику выполнения и методику тренировок для возрастных легкоатлетов. Призовое место я тогда не привез, зато набрался опыта и занялся легкой атлетикой более серьезно».

Сегодня в списке достижений Александра участие в первенстве России по легкой атлетике среди ветеранов, многократные победы в чемпионате России по легкой атлетике и чемпионство в международном соревновании по легкой атлетике.

Александр Школьников
Александр Школьников
Предоставлено altapress.ru

Несмотря на то, что все участники - пенсионеры, между ними идет серьезная борьба. «А учитывая, что пенсионерами считаются люди с 60 лет, мне приходится соревноваться с весьма молодыми и шустрыми соперниками», - отмечает наш герой.

Поездки и участие в соревнованиях возрастные спортсмены оплачивают самостоятельно. И хоть Александр уже 8 лет, как на пенсии, но продолжает работать. Он практикует лечебный массаж и занимается постоянным самообразованием.

«Один раз клиентка спросила меня на сеансе массажа: «А какие курсы вы оканчивали?» Я ей ответил: «Если я начну рассказывать, тогда весь сеанс уйдет только на перечисление». Только на просмотр одной папки со всеми сертификатами у нее ушло минут 15», - рассказывает собеседник.

Александр Школьников
Александр Школьников
Предоставлено altapress.ru

Движение — это лучший отдых

Поддерживать форму Александру помогают все те же самодисциплина и трудолюбие, а также медицинские знания.

Спортсмен называет три главных составляющих: соблюдение режима сна и бодрствования, сбалансированное питание и регулярная двигательная активность. «Причем физические нагрузки должны быть разнообразными, ведь наш организм очень интересный — он быстро адаптируется к привычным нагрузкам. И вскоре ежедневный обычный бег может вместо пользы принести вред», - рассказывает спортсмен.

«Тренироваться я стараюсь в свободное от работы время. Как только появилось окно в 2-3 часа, я не ложусь на диван, а переодеваюсь в спортивную форму и как минимум 40 минут занимаюсь», - объясняет собеседник.

Лучшим отдыхом мужчина считает смену деятельности:

«Проверено лично мной, что при активном отдыхе человек быстрее восстанавливается физически и психологически. Конечно, бывают моменты, когда в голове появляются мысли: «Может лучше лечь на диван и наконец полежать? А еще лучше поспать и потом поесть». Но в такие моменты важно преодолеть этот порыв и тогда, пусть и не сразу, организм скажет спасибо».

Специальный вопрос

На вопрос, а как такие регулярные нагрузки сказываются на здоровье, Александр отвечает следующее:

«В первую очередь, важно здраво оценивать свои физические возможности. Не зря врачи говорят: «Спорт калечит, а физкультура лечит». Конечно, мои коллеги могут возразить: «Бывших спортсменов не бывает!» Но все же хронические заболевания, травмы и возраст дают о себе знать. Лично для меня спорт — это возможность улучшить себя, а не бесконечная гонка за наградами. Сам факт того, что я и мои друзья до сих пор продолжаем бегать в таком возрасте — уже большое достижение!»

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