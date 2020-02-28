Трепещите, уклонисты. В сети появился график рейдов военкоматов Барнаула

Барнаулец «слил» в сеть документ, в котором указаны даты рейдов военкомата в поисках уклонистов 2003 года рождения. Фото документа появилось в группе «Подслушано Барнаул».

Известно, что представители военкомата по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам вместе с полицией планируют шесть рейдов в марте.

Нагрянуть к уклонистам рассчитывают с 6:30 до 10 утра. Указаны также и даты мероприятий.

В военкомате altapress.ru оперативно получить комментарий не удалось. Барнаульцы отмечают, что теперь смысл рейдов пропал.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывать на военную службу по мобилизации смогут не только военкоматы.