Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Трепещите, уклонисты. В сети появился график рейдов военкоматов Барнаула

Барнаулец «слил» в сеть документ, в котором указаны даты рейдов военкомата в поисках уклонистов 2003 года рождения. Фото документа появилось в группе «Подслушано Барнаул».

Берегите армию.
Берегите армию.
Олег Богданов

Известно, что представители военкомата по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам вместе с полицией планируют шесть рейдов в марте.

Нагрянуть к уклонистам рассчитывают с 6:30 до 10 утра. Указаны также и даты мероприятий.

В военкомате altapress.ru оперативно получить комментарий не удалось. Барнаульцы отмечают, что теперь смысл рейдов пропал.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывать на военную службу по мобилизации смогут не только военкоматы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость