Трескучие морозы: на Алтае температура упала до -47 градусов

В ночь с 4 на 5 декабря в некоторых районах Республики Алтай температура воздуха составила -47 градусов, сообщают «Новости Горного Алтая».

Кроме того, в некоторых микрорайонах Горно-Алтайска температура достигала -36 градусов, сообщили читатели «Новостей Горного Алтая» в соцсетях. По словам жителей Республики Алтай, в Кош-Агаче и Беш-Озеке температура опускалась до -40 градусов, в Яконуре до -42 градусов, в Аскате до -32 градусов.

Однако по данным Горно-Алтайского ЦГМС, ночью минимальная температура составила -27…-32 градусов, местами было —33…37 градусов, в Яйлю —19 градусов.

В Алтайском крае утром 5 декабря холоднее всего было в Камне-на-Оби. Там столбик термометра показал -38 градусов. В Барнауле же минимальная температура составила -34 градуса, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Когда уйдут морозы

Напомним, сейчас Алтайский край находится под влиянием арктического антициклона. С его приходом в крае установилась спокойная погода без осадков. Самый морозный день в регионе— «дно холода» пришелся на 5 декабря.

Сильные морозы продержатся в регионе до конца первой декады декабря. С 10 числа станет теплее.