Треть россиян желает ходить на работу со своими котами

Социологи отметили, что пандемия изменила формат работы многих россиян, а самоизоляция повлияла на взаимоотношения с животными.
«31% опрошенных хотели бы время от времени брать питомца с собой в офис, если бы была такая возможность», — говорится в исследовании.
В большей степени идею поддерживают женщины — 67%. Среди мужчин лишь 33% хотели бы брать домашних питомцев на работу.
Опрос провели 22−26 мая среди 2225 жителей из всех регионов России.
Напомним, в Новосибирске живет кот Гидрант, которому не надо ходить на работу — он и так «трудится» в пожарной части.