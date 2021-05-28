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Жизнь

Треть россиян желает ходить на работу со своими котами

Более 30% жителей России хотели бы иметь возможность брать в офис своих домашних питомцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Кот.
Кот.
altapress.ru

Социологи отметили, что пандемия изменила формат работы многих россиян, а самоизоляция повлияла на взаимоотношения с животными.

«31% опрошенных хотели бы время от времени брать питомца с собой в офис, если бы была такая возможность», — говорится в исследовании.

В большей степени идею поддерживают женщины — 67%. Среди мужчин лишь 33% хотели бы брать домашних питомцев на работу.

Опрос провели 22−26 мая среди 2225 жителей из всех регионов России.

Напомним, в Новосибирске живет кот Гидрант, которому не надо ходить на работу — он и так «трудится» в пожарной части.

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