Треть тяжелых ковидных пациентов в Алтайском крае не могут дышать самостоятельно

В больницах продолжают лечение 1 335 пациентов с коронавирусом и 440 с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии находится 301 человек, 100 их них подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 45 743 человек. Выздоровели всего 40 869 пациентов. Умерло 2 544 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 37,
- Бийск — 16,
- Рубцовск — 10,
- Павловский район — 6,
- Заринск, Смоленский, Усть-Пристанский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Бийский, Топчихинский район — по 3 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Родинский, Табунский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Быстроистокский, Кулундинский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.
Ранее новосибирский вирусолог заявил, что третья волна коронавируса может начаться уже в ближайшие несколько недель.