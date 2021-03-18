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Жизнь

Треть тяжелых ковидных пациентов в Алтайском крае не могут дышать самостоятельно

За сутки в Алтайском крае подтвердили 114 новых случаев заболевания COVID-19, 135 пациентов смогли справиться с болезнью, в 11 случаях произошел летальный исход, сообщили 18 марта в оперштабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

В больницах продолжают лечение 1 335 пациентов с коронавирусом и 440 с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии находится 301 человек, 100 их них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 45 743 человек. Выздоровели всего 40 869 пациентов. Умерло 2 544 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 37,
  • Бийск — 16,
  • Рубцовск — 10,
  • Павловский район — 6,
  • Заринск, Смоленский, Усть-Пристанский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Бийский, Топчихинский район — по 3 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Родинский, Табунский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Быстроистокский, Кулундинский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.

Ранее новосибирский вирусолог заявил, что третья волна коронавируса может начаться уже в ближайшие несколько недель.

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