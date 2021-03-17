Сибирский вирусолог заявил, что третья волна ковида в России уже на подходе

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов заявил, что третья волна коронавируса может начаться уже в ближайшие несколько недель и причиной тому будет поведение самих людей, а не усиление патогена.

«Все эти волны не вирус создает, а наше поведение. Если люди общаются без масок, они открывают ворота для новых подъемов заболеваемости» , — предупредил медик в интервью «КП-Новосибирск».

В некоторых регионах власти уже открыли доступ к театрам, ресторанам и другим заведениям, где люди могут контактировать друг с другом в стесненных обстоятельствах, отметил вирусолог. При этом многие по какой-то причине решили, что носить маски уже необязательно, равно как и соблюдать социальную дистанцию. Все это в конечном счете может вновь увеличить количество зараженных.

Эксперт считает, что россиянам нужно экстренно вакцинироваться, чтобы ситуация с коронавирусом в стране кардинально улучшилась.

Для этого должен выработаться коллективный иммунитет — то есть примерно 70% граждан должны либо привиться от патогена, либо уже переболеть им, пишет News.ru. На данный момент иммунитет есть только у 4% россиян.

В ноябре прошлого года доктор бионаук Сергей Нетесов рассказал, что существует два прогноза по окончанию пандемии коронавируса, и оба они связаны с вакцинацией.

Коронавирус. Он с нами надолго. Pixabay.com

«Оптимистический прогноз — осень следующего года, пессимистический — осень 2022 года. Все будет зависеть от того, успеют ли произвести столько вакцин, чтобы хватило привить минимум 75% населения земного шара. Конечно, в отдельных странах эпидемия может закончиться раньше. Но для этого там нужно будет вакцинировать не 75% населения, а, наверное, процентов 90», — пояснил Нетесов.

Тогда же глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса.

А в феврале 2020 года Нетесов заявил, что коронавирус непобедим.