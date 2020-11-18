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Жизнь

Есть два сценария окончания пандемии COVID-19 в России: оптимистичный и чуть похуже

Доктор бионаук Сергей Нетесов рассказал «Ленте.ру», что сейчас существует два прогноза по окончанию пандемии коронавируса, и оба они связаны с вакцинацией.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Нетесов назвал сценарии «оптимистичным» и «пессимистичным». Разница между ним в том, что закончится пандемия с разницей в один год.

«Оптимистический прогноз — осень следующего года, пессимистический — осень 2022 года. Все будет зависеть от того, успеют ли произвести столько вакцин, чтобы хватило привить минимум 75 процентов населения земного шара. Конечно, в отдельных странах эпидемия может закончиться раньше. Но для этого там нужно будет вакцинировать не 75 процентов населения, а, наверное, процентов 90», — пояснил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета.

Ученый подчеркнул, что в среднем один инфицированный заражает 4−5 человек. Поэтому 75% переболевших или привитых — это именно столько, сколько требуется для выработки коллективного иммунитета.

«Грубо говоря — шесть миллиардов. Если составить простейшее математическое уравнение со всеми этими исходными данными, то получится, что для выработки коллективного иммунитета естественным путем, без участия вакцин, потребуется от 8 до 12 лет», — отметил Нетесов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса.

Напомним, накануне в Алтайском крае трое медиков заболели ковидом после получения вакцины «Спутник V».

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