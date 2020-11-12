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Еще один медик заболел COVID-19 после вакцины «Спутник V». Ранее заразились три врача на Алтае

В Кемеровской области медработник заболел коронавирусом после введения первой дозы вакцины «Спутник V», сообщает РИА «Новости».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Как отметила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, заболевание может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции.

«У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением», — подчеркнула она.

Зеленина напомнила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае коронавирусом заболели три медика, которым ввели «Спутник V».

«Ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде», — пояснила тогда главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

При этом вакцину получили 42 человека, в том числе и сама Переладова.

Накануне появилось официальное обоснование заражения: иммунитет медиков не успел сформироваться к моменту встречи с возбудителем COVID-19.

Стоит отметить, что заболевшие алтайские медики уже выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им поставят вторую дозу вакцины.

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