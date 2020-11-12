Еще один медик заболел COVID-19 после вакцины «Спутник V». Ранее заразились три врача на Алтае

Как отметила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, заболевание может быть совпадением из-за длительного инкубационного периода инфекции.

«У нас зафиксирован один случай заболевания медицинского работника коронавирусной инфекцией после проведения первой дозы… этой двухкомпонентной вакцины, но заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением», — подчеркнула она.

Зеленина напомнила, что иммунитет у вакцинированных начинает вырабатываться после первой дозы вакцины, но окончательно формируется после второй дозы.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае коронавирусом заболели три медика, которым ввели «Спутник V».

«Ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде», — пояснила тогда главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

При этом вакцину получили 42 человека, в том числе и сама Переладова.

Накануне появилось официальное обоснование заражения: иммунитет медиков не успел сформироваться к моменту встречи с возбудителем COVID-19.

Стоит отметить, что заболевшие алтайские медики уже выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им поставят вторую дозу вакцины.