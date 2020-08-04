Третье землетрясение за 4 дня произошло в Горном Алтае

Интенсивность сотрясений составила 3,5 балла, магнитуда 2,7.
Эпицентр находился примерно в 20 км от села Акташ.
Это уже третий подземный толчок, который зафиксировали на Алтае с начала августа, добавляет Тайга.инфо.
Утром 4 августа на юго-востоке Республики Алтай снова произошло землетрясение, гласят данные сводки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.
Интенсивность сотрясений составила 3,5 балла, магнитуда 2,7.
Эпицентр находился примерно в 20 км от села Акташ.
Это уже третий подземный толчок, который зафиксировали на Алтае с начала августа, добавляет Тайга.инфо.
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