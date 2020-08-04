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Жизнь

Третье землетрясение за 4 дня произошло в Горном Алтае

Утром 4 августа на юго-востоке Республики Алтай снова произошло землетрясение, гласят данные сводки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

Горный Алтай. Горы.
Горный Алтай. Горы.
CC0

Интенсивность сотрясений составила 3,5 балла, магнитуда 2,7.

Эпицентр находился примерно в 20 км от села Акташ.

Это уже третий подземный толчок, который зафиксировали на Алтае с начала августа, добавляет Тайга.инфо.

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