Администрация Барнаула привезет воды жителям, которых «бросила» управляющая компания

Это стало необходимо «в связи с неудовлетворительным качеством холодного водоснабжения и отсутствием мер по нормализации предоставления коммунальной услуги управляющей организацией „Алетан“».
Ежедневно в микрорайон воду будет привозить «Барнаульский водоканал».
Спецавтомобили будут расположены по адресам:
- с 18:00 до 19:00 часов по нечетной стороне ул. Смородиновой напротив ул. Лимонной, 44 (в выходные с 11:00 до 12:00),
- с 19:00 до 20:00 часов по нечетной стороне ул. Смородиновой напротив ул. Мятной, 43 (с 12:00 до 13:00),
- с 20:00 до 21:00 часов по нечетной стороне ул. Смородиновой напротив ул. Анисовой, 44 (с 13:00 до 14:00).
Ранее Роспотребнадзор признал 11-кратное превышение мутности питьевой воды в Тальменском районе.