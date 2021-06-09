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Жизнь

Администрация Барнаула привезет воды жителям, которых «бросила» управляющая компания

Для жителей микрорайона Новый Спутник в Барнауле организуют подвоз воды, сообщили в администрации города.

Пластиковые бутылки, "полторашки".
Пластиковые бутылки, "полторашки".
СС0

Это стало необходимо «в связи с неудовлетворительным качеством холодного водоснабжения и отсутствием мер по нормализации предоставления коммунальной услуги управляющей организацией „Алетан“».

Ежедневно в микрорайон воду будет привозить «Барнаульский водоканал».

Спецавтомобили будут расположены по адресам:

  • с 18:00 до 19:00 часов по нечетной стороне ул. Смородиновой напротив ул. Лимонной, 44 (в выходные с 11:00 до 12:00),
  • с 19:00 до 20:00 часов по нечетной стороне ул. Смородиновой напротив ул. Мятной, 43 (с 12:00 до 13:00),
  • с 20:00 до 21:00 часов по нечетной стороне ул. Смородиновой напротив ул. Анисовой, 44 (с 13:00 до 14:00).

Ранее Роспотребнадзор признал 11-кратное превышение мутности питьевой воды в Тальменском районе.

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