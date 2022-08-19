19 августа
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Жизнь

Без заливной рыбы. Трейлер американской версии «Иронии судьбы» появился в сети

На YouTube вышел трейлер нового фильма About Fate — это американский ремейк советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фильм About Fate
Фильм About Fate
Кинопоиск

Фильм снял режиссер Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения», «Любовь в большом городе»).

В роли Нади снялась Эмма Робертс, а в роли Лукашина — Томас Манн.

В русском переводе фильм будет назван «Ирония судьбы в Голливуде», пишут «Известия».

Сюжет будет похож на российский новогодний фильм: в дом к девушке пробирается неизвестный, они знакомятся и между ними пробегает искра.

В новой версии героями стали мужчина, который собирается сделать предложение возлюбленной, и девушка, оставшаяся без пары накануне свадьбы сестры.

Фильм выйдет в зарубежных кинотеатрах 9 сентября. Будет ли релиз в России, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что барнаульский кинотеатр выпустил в прокат фильм «Тор: Любовь и гром».

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