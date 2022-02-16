Три мостика обезопасили для пешеходов Барнаула

В Барнауле отремонтировали три пешеходных мостика, рассказали в администрации.

Все они находятся в Центральном районе — два пешеходных моста на ул. Загородной и один подвесной в поселке Борзовая Заимка через Барнаулку.

На них полностью заменили деревянные настилы, обеспечив безопасное движение пешеходов. На ремонт из городского бюджета выделили порядка 1 млн рублей.

Ремонт уже проверил глава Центрального района Максим Сабына. Он побывал на объектах и пообщался с местными жителями, так как на основании их обращений было принято решение провести ремонт.

Ранее в Новоалтайске на ремонт закрыли мост через железнодорожные пути в сторону Белоярска.