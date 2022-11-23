Три открытки и тысяча рублей: сибиряков возмутил незамысловатый подарок ветерану

В Новосибирске 90-летнего ветерана поздравили с юбилеем тремя открытками (от президента, губернатора и мэра). Также ему дали тысячу рублей. Жители города возмутились подарком.

Как пояснили в мэрии Новосибирска, денежная выплата в день рождения полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной, труженникам тыла, блокадникам и малолетним узникам нацистских лагерей, пишет НГС.

Горожане гневно прокомментировали новость, посчитав, что это слишком малая сумма для ветерана войны.

«Вот и весь патриотизм, вот и вся забота о ветеранах, вот и вся память о подвигах», «Лучше бы три тысячи рублей и одна открытка», «Странно, что так мало открыток. Недоработали, я считаю», — написали они.

Но некоторые были уверены, что главное — не деньги, а внимание.

«Моя бабушка <…> на 9 мая получала открытку с поздравлением от президента страны. До сих пор помню, как она радовалась, плакала, просила несколько раз прочитать открытку», «Ветераны ВОВ вполне нормальную пенсию получают по российским меркам», — написали оппоненты.

Ранее популярный дизайнер и блогер Артемий Лебедев позавидовал новосибирскому аэропорту.