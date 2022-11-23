23 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Три открытки и тысяча рублей: сибиряков возмутил незамысловатый подарок ветерану

В Новосибирске 90-летнего ветерана поздравили с юбилеем тремя открытками (от президента, губернатора и мэра). Также ему дали тысячу рублей. Жители города возмутились подарком.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Как пояснили в мэрии Новосибирска, денежная выплата в день рождения полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной, труженникам тыла, блокадникам и малолетним узникам нацистских лагерей, пишет НГС.

Горожане гневно прокомментировали новость, посчитав, что это слишком малая сумма для ветерана войны.

«Вот и весь патриотизм, вот и вся забота о ветеранах, вот и вся память о подвигах», «Лучше бы три тысячи рублей и одна открытка», «Странно, что так мало открыток. Недоработали, я считаю», — написали они.

Но некоторые были уверены, что главное — не деньги, а внимание.

«Моя бабушка <…> на 9 мая получала открытку с поздравлением от президента страны. До сих пор помню, как она радовалась, плакала, просила несколько раз прочитать открытку», «Ветераны ВОВ вполне нормальную пенсию получают по российским меркам», — написали оппоненты.

Ранее популярный дизайнер и блогер Артемий Лебедев позавидовал новосибирскому аэропорту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость