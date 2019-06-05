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Жизнь

Барнаул принял три самолета, которые не смогли сесть в других городах

5 июня Кемеровскую и Новосибирскую область окутал туман. Из-за этого несколько самолетов не смогли приземлиться в аэропортах прилета и сели в Барнауле, сообщили altapress.ru в аэропорту им. Г. С. Титова.

На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года.
На Новосибирск опустился плотный туман. 4 мая 2018 года.
vk.com/act54

Утром в Барнауле приземлились три воздушных судна — два летели из Москвы в Новосибирск и один — в Кемерово.

На момент публикации все рейсы вылетели в пункты назначения, уточнили в аэропорту.

Также 5 июня Boeing 757−200, летевший рейсом Анталья — Барнаул, совершил нештатную посадку — у самолета возникли проблемы с механизацией крыла.

Как рассказали altapress.ru в барнаульском аэропорту, в краевую столицу резервным бортом прибыла инженерно-техническая служба AZUR air — им предстоит выяснить, почему во время полета возникла техническая неисправность.

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