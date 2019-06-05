Барнаул принял три самолета, которые не смогли сесть в других городах

Утром в Барнауле приземлились три воздушных судна — два летели из Москвы в Новосибирск и один — в Кемерово.
На момент публикации все рейсы вылетели в пункты назначения, уточнили в аэропорту.
Также 5 июня Boeing 757−200, летевший рейсом Анталья — Барнаул, совершил нештатную посадку — у самолета возникли проблемы с механизацией крыла.
Как рассказали altapress.ru в барнаульском аэропорту, в краевую столицу резервным бортом прибыла инженерно-техническая служба AZUR air — им предстоит выяснить, почему во время полета возникла техническая неисправность.