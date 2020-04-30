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Жизнь

Три сибирских региона вошли в пятерку по летальности от коронавируса в России

Омская область, Иркутская область и Республика Хакасия попали в пятерку «лидеров» при подсчетах летальности от коронавирусной инфекции, сообщает Om1.ru со ссылкой на данные сайта coronavirusstat.ru.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Среди регионов сейчас на первом месте Псковская область (5,37%), на втором — Иркутская область (3,81%), на третьем — Удмуртия (3,51%). Далее идет Омская область — 3,09%, замыкает пятерку Республика Хакасия — 3,02%.

Этот показатель высчитывали по формуле — (умершие/общее количество случаев)*100.

Применяют и другую формулу — (умершие/вылеченные + умершие)*100.

В этом случае пятерка лидеров выглядит иначе: Магаданская область — 40%, Псковская область — 32%, Республика Хакасия — 25,93%, Калужская область — 21,43%, Удмуртская Республика — 20,51%.

Ранее сообщалось о том, что готовность России к Covid-19 оказалась хуже, чем в 48 странах.

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