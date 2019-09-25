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Жизнь

Три удачливых рыбака поймали гигантского тунца весом 272 кило

Три ирландских рыбака поймали синего тунца длиной 2,4 м и весом 272 кг, сообщает Dailystar.

Рыбак.
Рыбак.
СС0.

Это самая крупная рыба, пойманная в Ирландии в этом году.

Рыбаки участвуют в госпрограмме по изучению размера популяции синего тунца в Атлантике. Крупную рыбу ловят, взвешивают, а затем отпускают назад.

Гигантского тунца пришлось взвешивать прямо в воде. Он был настолько тяжелый, что его не удалось затащить в лодку.

В Японии рыба такого размера может стоить около 3,4 млн долларов (216 млн рублей), пишет mail.ru. Самый крупный из пойманных синих тунцов достигал в длину 4,6 м и весил 684 кг.

А сибиряк поймал в Алтайском крае сазана весом 15,4 кг и ведро раков. Рыбное место осталось в секрете. Ранее altapress.ru писал, что житель Алтайского края поймал в Оби у села Боровиково в Павловском районе гигантскую щуку весом в 13,7 кг.

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