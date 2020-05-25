Дети вместе с отцом прятались в лесу от коронавируса, пока их искали спасатели, полиция и волонтеры

В Приморье нашли пропавшую в начале мая семью с тремя малолетними детьми, сообщает региональный СК.

Пару недель назад в правоохранительных органы поступило сообщение о том, что в поселке Кавалерово пропали трое малолетних детей.

«Исчез также 39-летний отец семейства. По данному факту возбудили уголовное дело. Незамедлительно организовали поиски семьи. На место происшествия направили следственную группу в составе первого отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов следственного управления», — рассказали в ведомстве.

За время поисков следователи проверяли все версии исчезновения. Обыскали дом, где проживала семья. Допросили большое количество свидетелей.

Даже создали специальный оперативный штаб. Поиски вели с привлечением сотрудников МЧС, МВД и иных правоохранительных органов, профессиональных поисковиков и волонтеров из числа местных жителей.

В результате семью обнаружили в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает, с ними работают следователи.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Свердловской области. Там многодетная семья в лесу на ветках деревьев пряталась от COVID-19.