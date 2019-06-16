Троица 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году православный праздник Троица будет 16 июня. Его дата зависит от Пасхи и каждый год меняется. Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.

Троица 2019

Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. После этого они заговорили на разных языках, которых не знали ранее. В этот день они проповедовали, и в христианство обратилось множество людей.

Полное название — день Святой Троицы. Он считается днем рождения христианской Церкви.

Церковь. Девочка. Крещение СС0

Согласно православным догматам, Бог един в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Вера в Троицу отличает христианство от других монотеистических религий — иудаизма и ислама.

Троица — один из важнейших православных праздников, поэтому в этот день нужно сходить в церковь, исповедоваться и причаститься. На Троицу храмы украшают цветами, ветвями деревьев и устилают пол травами.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Что нельзя делать на Троицу?

Особенных церковных запретов, связанных с празднованием Троицы, нет.

В этот день нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.