Троица 2019: что нельзя делать в праздник

Троица 2019
Согласно Священному Писанию, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. После этого они заговорили на разных языках, которых не знали ранее. В этот день они проповедовали, и в христианство обратилось множество людей.
Полное название — день Святой Троицы. Он считается днем рождения христианской Церкви.
Согласно православным догматам, Бог един в трех лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Вера в Троицу отличает христианство от других монотеистических религий — иудаизма и ислама.
Троица — один из важнейших православных праздников, поэтому в этот день нужно сходить в церковь, исповедоваться и причаститься. На Троицу храмы украшают цветами, ветвями деревьев и устилают пол травами.
Что нельзя делать на Троицу?
Особенных церковных запретов, связанных с празднованием Троицы, нет.
В этот день нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем.
В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.