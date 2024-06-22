Троицкая родительская суббота: как поминать усопших и что нельзя делать в этот день

Как поминать усопших
Уход за могилой, ее посещение, конечно, важно, но не самое основное в этот день.
Гораздо важнее — думать о душе усопшего, обращаться с молитвой к Богу о том, чтобы он простил и избавил душу близких людей от прегрешений. Поэтому церковь призывает, чтобы в этот день люди приходили в храм и подавали записки с поминовением усопших.
Что нельзя делать в этот день
- устраивать развлечения и веселиться;
- нельзя приносить в храм мясное и скоропортящееся;
- лучше приносить растительные продукты.
Ранее сообщалось, что 22 июня — день памяти и скорби.
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