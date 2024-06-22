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Жизнь

Троицкая родительская суббота: как поминать усопших и что нельзя делать в этот день

22 июня 2024 года православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу - день, когда вся Церковь молитвенно поминает усопших. Как поминать усопших и что нельзя делать в этот день рассказала "Вечерняя Москва".

Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби.
Акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби.
Фото предоставлено партией «Единая Россия».

Как поминать усопших

Уход за могилой, ее посещение, конечно, важно, но не самое основное в этот день.

Гораздо важнее — думать о душе усопшего, обращаться с молитвой к Богу о том, чтобы он простил и избавил душу близких людей от прегрешений. Поэтому церковь призывает, чтобы в этот день люди приходили в храм и подавали записки с поминовением усопших.

Что нельзя делать в этот день

  • устраивать развлечения и веселиться;
  • нельзя приносить в храм мясное и скоропортящееся;
  • лучше приносить растительные продукты.

Ранее сообщалось, что 22 июня — день памяти и скорби.

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