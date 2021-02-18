Труп умершей в барнаульской «Ласке» лошади скормили собакам

Животное погибло 14 февраля. Ее хозяйка объяснила смерть болезнью.

Руководитель приюта Софья Куликова подтвердила информацию, что лошадь погибла из-за болезни, а не из-за условий содержания, как предполагали ранее.

«Самое ужасное, что они просто расчленили тушу и скормили ее собакам из приюта. Части тела животного до сих пор лежат на территории учреждения», — сообщила Ирина Семенова журналистам, предоставив и фото с останками.