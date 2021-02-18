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Жизнь

Труп умершей в барнаульской «Ласке» лошади скормили собакам

Сотрудница приюта «Ласка» в Барнауле Ирина Семенова рассказала «Банкфаксу», что погибшую накануне лошадь скормили собакам.

Лошадь, содержавшаяся в приюте.
Лошадь, содержавшаяся в приюте.
vk.com/barneos22

Животное погибло 14 февраля. Ее хозяйка объяснила смерть болезнью.

Руководитель приюта Софья Куликова подтвердила информацию, что лошадь погибла из-за болезни, а не из-за условий содержания, как предполагали ранее.

«Самое ужасное, что они просто расчленили тушу и скормили ее собакам из приюта. Части тела животного до сих пор лежат на территории учреждения», — сообщила Ирина Семенова журналистам, предоставив и фото с останками.

Она готовится обратиться в полицию по факту жестокого обращения с животным.

Пока никаких обращений по этому поводу в полицию не поступало.

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