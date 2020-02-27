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Жизнь

Целых три дня: как отдыхаем на 8 марта 2020

В 2020 году 8 марта — Международный женский день — выпадает на воскресенье. Россиян ждут длинные праздничные выходные — сразу три дня.

Горы и цветы
Горы и цветы
СС0

Как отдыхаем 8 марта 2020 года

Длинные выходные в марте 2020 продлятся три дня — с субботы, 7 марта по понедельник, 9 марта.

Во вторник, 10 марта выходим на работу.

После этого следующие длинные выходные ждут россиян только на майские праздники.

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