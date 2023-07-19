Целовались с Шукшиным, отбивались от фанатов полицией. Кто из звезд бывал на главном фестивале Алтая в прошлые годы

Кажется, если собрать всех звездных гостей «Шукшинских дней на Алтае», то они займут всю большую сцену театра драмы, если не Пикет. Насмотревшись, как артисты бережно общаются со зрителями , и вдохновившись коллекциями автографов , вспоминаем, кто радовал нас на прошедших фестивалях.

Тарас Бульба и Пикетище

Перенесемся сразу на 13 лет назад. В 2010 году Сростки посетили народная артистка России Лариса Малеванная, заслуженный артист РФ Андрей Ташков, актеры Владимир Толоконников и Янина Лакоба, режиссеры Константин Одегов и Юрий Шиллер. Фильм последнего «Воробей» стал победителем кинофестиваля.

Звезды Шукшинского фестиваля 2010. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2010. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2010. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2010. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2010. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2010. Олег Богданов

Народный артист РСФСР Алексей Петренко назвал Василия Шукшина «Человечищем», а Пикет «Пикетищем».

И прочел отрывок из «Тараса Бульбы»: «Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало».

В тот раз в Сростки не смог приехать Валерий Золотухин. Зато поездка у него удалась в следующем, 2011 году. Вместе с ним были народные артисты РФ Нина Усатова и Николай Бурляев, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, режиссер Георгий Негашев, актриса Ирина Линдт.

Звезды Шукшинского фестиваля 2011. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2011. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2011. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2011. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2011. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2011. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2011. Олег Богданов

Коллеги и честные слова

В 2012 году в Алтайский край приехали народный артист России Юрий Назаров, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, заслуженные артисты России Людмила Мальцева и Владимир Пивоваров.

Вновь побывал в Сростках кинооператор Анатолий Заболоцкий, который работал над «Печками-лавочками» и «Калиной красной».

Приехала на родину отца и актриса Ольга Шукшина. Она прочла на сцене стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь моя родная» и дала честное слово, что будет трудиться, чтобы заработать серьезное звание — называться землячкой.

Сергей Безруков на Алтае. Олег Богданов, altapress.ru

В следующем году зрителей фестиваля приветствовали народные артисты России Римма Маркова, заслуженный артист России Борис Токарев, режиссеры Наталия Беляускене и Егор Карпов.

А также известный документалист Владимир Эйснер, работавший в соавторстве с великим Герцом Франком над фильмом «Жили-были Семь Симеонов».

В 2014 году почетными гостями фестиваля стали известные актеры и Сергеи — Гармаш и Безруков. А также вновь Нина Усатова.

В очках и больших шляпах

Знаменитыми гостями 2015 года были заслуженные артисты Екатерина Гусева и Евгений Дятлов, а также народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

Последний представил в конкурсной программе фильм «Охота жить», где сыграли Валерий Баринов, Нина Усатова и Станислав Любшин. Причем почти бесплатно. Как тогда объяснил Никоненко: «Шукшин для нас как пароль».

Звезды Шукшинского фестиваля 2015. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2015. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2015. Олег Богданов Звезды Шукшинского фестиваля 2015. Олег Богданов

Награды победителям вручал на тот момент министр культуры России Владимир Мединский.

В 2016 году на Пикете выступали актеры Андрей Мерзликин, Сергей Маховиков, Дмитрий Марьянов, Валерий Баринов, народная артистка и певица Надежда Крыгина. Была замечена Алла Михеева.

Украшением фестиваля стала заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. В своей изящной белой шляпе она увлеченно произносила речи, мило протягивала руки губернатору Александру Карлину и хорошенько перетрогала все пальцы на ногах бронзового Шукшина.

Писатели на любой вкус

Внучка Анна Шукшина приехала в Сростки в 2017 году. Вместе с ней гости могли видеть заслуженную артистку России Марина Яковлева, музыканта, актера, кинорежиссера Гарика Сукачева, писателя Евгения Водолазкина, Юрия Козлова и других.

На интересных литературных творцов был богат и 2018 год. Тогда на Алтай приехал польский писатель Януш Вишневский (роман «Одиночество в сети»), прозаик и критик Роман Сенчин, поэт Станислав Минаков.

В тот год прибыла и творческая группа спектакля «Чудики» под «командованием» артиста театра и кино Федора Добронравова. Чтобы уйти после открытия фестиваля, ему потребовалась помощь полиции.

Программу на Пикете завершила певица Пелагея.

Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2018. Анна Зайкова

Звездная тьма

2019 год, пожалуй, выдался одним из самых «звездным». Приехали известные писатели Павел Басинский и Михаил Павлов, фотохудожник Анатолий Ковтун, работавший с Шукшиным, сценарист и театральный режиссер Виктор Рыжаков.

Посетили фестиваль актеры Алиса Гребенщикова (она и целовала щеку бронзового Шукшина) и Андрей Мерзликин. Последний вместе с Надеждой Бабкиной, Марией Шукшиной, Натальей Егоровой и Сергеем Никоненко сыграл в Барнауле в спектакле «Калина красная».

Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2019. Анна Зайкова

Также приехали актеры Анна Чурина, Олег Тактаров, Игорь Жижикин (известный ролью полковника Довченко в фильме «Индиане Джонс и Королевство хрустального черепа».

А известный режиссер Алексей Федорченко представил фильм «Война Анны», который до этого уже взял «Золотого Орла», «Белого слона» и «Нику». А на Шукшинском кинофестивале награду получил его оператор Алишер Хамидходжаев.

После ковида

Следующие «Шукшинские дни» прошли уже в конце сентября 2021 года. Тогда смелыми звездными гостями стали поэт, прозаик и публицист Марна Кудимова, композитор и певица Елена Фролова и актриса Наталья Варлей.

Звезды Шукшинского фестиваля 2021. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2021. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2021. Анна Зайкова Звезды Шукшинского фестиваля 2021. Анна Зайкова

Она, конечно, спела барнаульцам не о белых медведях, а песню "Останься, молодость!" Георгия Мовсесяна и прочла свое детское стихотворение.

И, наконец, в 2022 году участники фестиваля приветствовала Павла Деревянко с его фильмом «Подельники», актеров Олесю Судзиловскую и Ивана Кокорина. А также вновь встретили фотохудожника Анатолия Ковтуна и режиссера Алексея Федорченко.