30 ноября
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Жизнь

Ценами в ЦУМе на обувь возмутилась Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась в Telegram ценами в ЦУМе.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
Скриншот из видео "Осторожно:новости"

Собчак поделилась фото новой коллекции обуви люксового бренда Bottega Veneta, указывает Lenta.ru.

Цена составляет 295,5 тыс. рублей, других — 172 тыс. рублей.

И светская львица задалась вопросом — кто такие туфли покупает, если даже ей дорого.

Ранее о планах Собчак «переделать все лицо» напомнил пластический хирург. Пластический хирург Артур Рыбакин заявил, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак обращалась к нему за консультацией.

По словам врача, Собчак планировала «переделать все лицо». Речь шла об операции в области носа и изменении прикуса звезды. О чем он откровенно рассказал в телешоу.

Консультировал теледиву хирург ночью. Были сделаны снимки. И они утекли в сеть. Хирург признался, что не знает, кто слил фото в сеть.

Но Собчак отказалась от операций. И с тех пор специалист не фотографирует своих пациентов.

Между тем Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди.

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