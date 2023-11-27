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Цены на хлеб, рейс «Аэрофлота», ожидание моста. Что произошло в Алтайском крае 27 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 27 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • До долгожданного открытия моста на Новом рынке в Барнауле осталось всего три дня. Что там сейчас происходит и правда ли, что почти все готово — смотрите в нашем репортаже.
  • В связи с завершением реконструкции путепровода в Барнауле готовятся возобновить движение общественного транспорта по прежним маршрутам.
  • Директор хлебокомбината «Алтайские закрома» Константин Терновой высказался о проблемах хлебопекарной отрасли (эмоционально и в красках).
  • Здание Горного училища в Барнауле продают. О том, почему это важно не только для Барнаула, но и для всей страны и что новый владелец получит вместе с обшарпанными стенами — в нашем репортаже.
  • Скончался глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин. Он был известен в Алтайском крае как общественник, политик, преподаватель. Вот чем еще он нам запомнится.
  • В Барнаульском аэропорту почти на целый день задержали рейс «Аэрофлота» в Москву.

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