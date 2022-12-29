Цены за электроэнергию в России достигли исторического максимума

Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре начали резко расти. Они достигли исторического максимума в 1,8 тыс. рублей за 1 МВт-ч. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Цены начали заметно увеличиваться с 19 по 26 декабря. По оценкам «Коммерсанта», индекс вырос на 20,6% год к году, до 1,7 тыс. руб. за 1 МВт-ч.

Пик роста пришелся на 24 декабря. Индекс составил более 1,8 тыс. рублей за 1 МВт-ч, достигнув нового исторического максимума. Он превысил предыдущий максимум прошлого года.

Цены коснулись коммерческих потребителей. Для населения тарифы искусственно снижают — физлица оплачивают потребление по регулируемым тарифам.

По данным «Коммерсанта», причина такого резкого скачка — одновременный вывод нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции по повышенной цене на энергию.

Регуляторы утверждают, что «нехарактерная» ситуация с отключением большого объема АЭС завершилась и цены уже пошли вниз.