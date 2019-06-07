«Каннабийск»: центр еще одного алтайского города порос запрещенной травой

Бийчане обратили внимание на заросли конопли в центре города. Она растет на большом участке у пересечения улиц Стахановская и Советская. После нашумевшей истории из Камня-на-Оби, где коноплю посадили в клумбу у администрации, плантации с запрещенным растением стали замечать в других города и за пределами Алтайского края.

Местные жители шутят, что если растение не убрать вовремя, а лето будет засушливым, то одной спички хватит, чтобы охмелело полрайона, пишет «Бийский рабочий». В соцсетях наукоград в шутку назвали «каннабийском» (от слова «каннабис» — ботаническое название конопли).

В мэрии заявили, что найдут собственника участка и примут меры. Если не найдут — покосят за свой счет.

В управлении ЖКХ отметили, что конопля встречается вдоль дорожек, как правило, в частном секторе, за гаражами и прочих местах, но ее появление на городских клумбах и газонах бывает редко. В этом случае на участок была завезена земля, засоренная семенами конопли, предположили чиновники.

Конопля относится к растениям-сорнякам. Алтайская конопля не такая «забористая», как, например, дальневосточная, пишет издание со ссылкой на Россельхознадзор. У традиционной местной травы содержание каннабиоидов значительно ниже, хотя визуально от своей дурманящей «родственницы» она мало отличается.

«Прославившаяся» на всю Россию конопляная клумба запустила чуть ли не флешмоб. Жители разных городов стали фотографировать подозрительные всходы. Коноплю заметили в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области у Дома культуры, у районной администрации в Новосибирске, в сквере Красноярска.