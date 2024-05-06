«Центр города стал окраиной»: эксперт рассказал, почему историческая часть Барнаула стала менее привлекательной для инвесторов

Председатель союза предпринимателей Алтайского края Юрий Фриц дал интервью проекту Алексея Линника «Образ будущего». В нем он объяснил, почему инвесторы массово уходят в Индустриальный район Барнаула. А еще рассказал, как молодежь региона участвует в бизнесе и дал главных три совета юным предпринимателям.
Юрий Фриц.
Анна Зайкова.
Справка
«Образ будущего» – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития Барнаула и Алтайского края.
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