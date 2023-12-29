Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям ежегодного конкурса рисунков

Победителями стали 3 участника, которые получили технологичные гаджеты: современный планшет, новый смартфон и умную колонку. Ещё 15 участников были отмечены большими сладкими призами, а также абсолютно каждый участник получил подарочный сертификат!
Победителями конкурса стали:
- 1 место — Арина Цепенок, 7 лет.
- 2 место — Егор Зыков, 11 лет.
- 3 место — Анна Федюшкина, 12 лет.
Я хочу сказать огромное спасибо за организацию этого замечательного конкурса для детей. Организаторы дают возможность раскрыть художественные способности участников в очень важном и полезном формате с продуманной тематикой. Приятно, что есть такие компании, как «Жилищная Инициатива», которые думают о детях и их будущем! — отметила мама одного из участников, Наталья.
В число лучших участников конкурса вошли:
- Киселев Никита, 6 лет.
- Молчанов Иван, 6 лет.
- Зыкова Варвара, 6 лет.
- Менцель Анна, 7 лет.
- Рыжов Матвей, 7 лет.
- Кошелева Варвара, 8 лет.
- Сафронова Елизавета, 8 лет.
- Чичварова Алиса, 8 лет.
- Чупина Кристина, 9 лет.
- Кинякин Захар, 10 лет.
- Садыкова Елена, 10 лет.
- Смолин Семен, 10 лет.
- Мезенцев Тимофей, 11 лет.
- Чупин Евгений, 12 лет.
- Крисиндович Ангелина, 13 лет.
В этом году конкурс собрал более 400 участников и это очень хороший показатель. Выросшее практически вдвое количество участников говорит нам о том, что дети даже в очень юном возрасте готовы думать и фантазировать о развитии нашего родного Барнаула. Мы совместно с ГК «Жилищная Инициатива» постарались определить самые яркие и смелые работы, и я уверен, что у нас это получилось! В следующем году мы обязательно проведем аналогичный конкурс, возможно, что даже в обновлённом формате, — рассказал создатель проекта «Образ будущего», Алексей Линник.
«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.
Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».
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