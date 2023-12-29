Проект «Образ будущего» и «Жилищная Инициатива» вручили призы победителям ежегодного конкурса рисунков

В новогоднем конкурсе детских рисунков от проекта «Образ будущего» и строительной компании «Жилищная Инициатива» приняло участие более 400 детей из краевой столицы, что практически в два раза превышает количество участников годом ранее. Конкурс проходил с 15 по 28 декабря, участникам конкурса было необходимо нарисовать рисунок, на котором изобразить, каким они хотят видеть город Барнаул в будущем.

Победителями стали 3 участника, которые получили технологичные гаджеты: современный планшет, новый смартфон и умную колонку. Ещё 15 участников были отмечены большими сладкими призами, а также абсолютно каждый участник получил подарочный сертификат!

Победителями конкурса стали:

1 место — Арина Цепенок, 7 лет.

2 место — Егор Зыков, 11 лет.

3 место — Анна Федюшкина, 12 лет.

Арина Цепенок, 1 место. Фото предоставлено проектом «Образ будущего». Рисунок 1 место. Фото предоставлено проектом «Образ будущего». Егор Зыков, 2 место. Фото предоставлено проектом «Образ будущего». Рисунок 2 место. Фото предоставлено проектом «Образ будущего». Анна Федюшкина, 3 место. Фото предоставлено проектом «Образ будущего». Рисунок 3 место. Фото предоставлено проектом «Образ будущего».

Я хочу сказать огромное спасибо за организацию этого замечательного конкурса для детей. Организаторы дают возможность раскрыть художественные способности участников в очень важном и полезном формате с продуманной тематикой. Приятно, что есть такие компании, как «Жилищная Инициатива», которые думают о детях и их будущем! — отметила мама одного из участников, Наталья.

В число лучших участников конкурса вошли:

Киселев Никита, 6 лет. Молчанов Иван, 6 лет. Зыкова Варвара, 6 лет. Менцель Анна, 7 лет. Рыжов Матвей, 7 лет. Кошелева Варвара, 8 лет. Сафронова Елизавета, 8 лет. Чичварова Алиса, 8 лет. Чупина Кристина, 9 лет. Кинякин Захар, 10 лет. Садыкова Елена, 10 лет. Смолин Семен, 10 лет. Мезенцев Тимофей, 11 лет. Чупин Евгений, 12 лет. Крисиндович Ангелина, 13 лет.

В этом году конкурс собрал более 400 участников и это очень хороший показатель. Выросшее практически вдвое количество участников говорит нам о том, что дети даже в очень юном возрасте готовы думать и фантазировать о развитии нашего родного Барнаула. Мы совместно с ГК «Жилищная Инициатива» постарались определить самые яркие и смелые работы, и я уверен, что у нас это получилось! В следующем году мы обязательно проведем аналогичный конкурс, возможно, что даже в обновлённом формате, — рассказал создатель проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.

Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».

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