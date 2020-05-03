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Жизнь

«Цензура»: бесогона Никиту Михалкова сняли с эфира гостелеканала

Новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?», премьера которого состоялась 1 мая, был снят с эфира «России 24». Сам автор назвал это цензурой.

Никита Михалков
Никита Михалков
Скрин с YouTube

В последнем выпуске Михалков предлагал поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса. В частности, в передаче упоминался проект Билла Гейтса по чипированию.

Как рассказал Никита Михалков в обращении к зрителям, в пятницу вышли два сеанса программы, после этого руководство ВГТРК объявило, что повторов не будет.

«Да, бывали проблемы, но мы их удачно решали, и передачи выходили», — сказал господин Михалков. «Что же произошло сейчас, вот это вопрос, который меня очень забеспокоил», — отметил он.

Никита Михалков сообщил, что ВГТРК ему за передачи не платила, что они делались за свой счет с целью сохранить независимость.

«Коммерсант» сообщает, что ранее программу «Бесогон» снимали с эфира в 2015 и 2018 годах.

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