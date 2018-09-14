Почему церковное новолетие — 1 сентября (по старому стилю)?
В 312 году Константин Великий, византийский император, установил празднование нового года с 1 сентяря. В 6 веке традиция вошла в церковную жизнь.
На Русь традиция отмечать церковное новолетие в сентябре пришла из Византии. Но даже после принятия христианства в народе долго не было единой даты встречи нового года. С 1492 года на Руси его начали отмечать 1 сентября как церковно-государственный праздник. На церковной службе в этот день вспоминали проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге. Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля.
На 1 января гражданский новый год перенес Петр I с 1700 года, сообщает «Православие и мир».
Что такое индикт?
В 6 веке в христианской церкви ввели «индикты» или «индиктионы» — 15-летние периоды наложения дани. В Римской империи под indictio понималась сумма, на которую следовало собрать податей в этом году. И финансовый год начинался с указания (indictio) императора, сколько денег нужно собрать.
Официальное византийское (Константинопольское) летосчисление делилось на так называемые индиктионы Константина Великого. Сейчас церковное новолетие называют началом индикта в память о константинопольской традиции.
На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само пятнадцатилетие.
Церковное новолетие-2018: традиции
Известно, что на Руси в 17 веке в день новолетия царь, бояре и другие жители Москвы совершали дела милосердия: одевали и кормили нищих, посещали заключенных. Простой народ в день новолетия одаривали гостинцами.