14 сентября (1 сентября по старому стилю) наступает церковное новолетие. Праздник Успения Богородицы завершает церковный год, а Рождество Пресвятой Богородицы — начинает. Altapress.ru разбирался, почему церковный новый год наступает осенью, что такое индикт и что по традиции принято делать в церковное новолетие.

Почему церковное новолетие — 1 сентября ( по старому стилю)?

В 312 году Константин Великий, византийский император, установил празднование нового года с 1 сентяря. В 6 веке традиция вошла в церковную жизнь.

На Русь традиция отмечать церковное новолетие в сентябре пришла из Византии. Но даже после принятия христианства в народе долго не было единой даты встречи нового года. С 1492 года на Руси его начали отмечать 1 сентября как церковно-государственный праздник. На церковной службе в этот день вспоминали проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге. Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля.

На 1 января гражданский новый год перенес Петр I с 1700 года, сообщает «Православие и мир».

Осень. Лес. Туман СС0

Что такое индикт?

В 6 веке в христианской церкви ввели «индикты» или «индиктионы» — 15-летние периоды наложения дани. В Римской империи под indictio понималась сумма, на которую следовало собрать податей в этом году. И финансовый год начинался с указания (indictio) императора, сколько денег нужно собрать.

Официальное византийское (Константинопольское) летосчисление делилось на так называемые индиктионы Константина Великого. Сейчас церковное новолетие называют началом индикта в память о константинопольской традиции.

На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само пятнадцатилетие.

Церковное новолетие-2018: традиции

Известно, что на Руси в 17 веке в день новолетия царь, бояре и другие жители Москвы совершали дела милосердия: одевали и кормили нищих, посещали заключенных. Простой народ в день новолетия одаривали гостинцами.