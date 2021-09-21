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Жизнь

Цифры не сошлись. На алтайском заводе из молока произвели невозможное количество сыра и масла

На Солтонском маслосырзаводе не сошлась молочная арифметика — из 5 тыс. кг молока якобы произвели почти 6 тыс. кг масла и сыра. Это узнали из мониторинга ФГИС «Меркурий». В ситуации начал разбираться Россельхознадзор.

Молоко.
Молоко.
CC0

Из 5 тыс. кг молока сырья солтонского маслосырзавода произвели 2,7 тыс. кг сыра и 3 тыс. кг сливочного масла, что фактически невозможно, указывают в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В среднем нормы расхода молока составляют от 15 кг на производство 1 кг масла и от 7,5 кг для производства 1 кг сыра.

Эта продукция не прослеживается в системе завода. Без ветеринарных документов на складе хранилось более 12,8 тонн сыра. Еще на продукции, весом 900 кг, не было маркировки с указанием состава, срока годности и других необходимых данных.

Сомнительную продукцию изъяли из оборота и рассматривают вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

В феврале специалисты Россельхознадзора внепланово проверили молокоперерабатывающее предприятие «Алтайский молочник» (Бийский район, поселок Пригородный) и нашли тонну опасной продукции.

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